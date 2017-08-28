Shell добилась запрета ролика в «В контакте» о якобы просроченных крекерах и недоливах топлива на АЗС

Российская дочка Shell «Шелл нефть» добилась через суд запрета на доступ к ролику о недоливах топлива и просроченных крекерах, которые якобы имели место на заправках под брендом англо-голландской компании в Тульской области. Ролик был размещен в социальной сети «В контакте» от имени пользователя Никита Демидов.

Заправки под брендом Shell в Тульской области принадлежат компании «Паркойл» и работают по франшизе англо-голландской компании. В ролике неизвестный голос на фоне красно-желтой АЗС Shell говорил о том, что «Паркойл» работает с многочисленными нарушениями, в том числе не доливает топливо в баки машин и продает в магазинах на заправках просроченные крекеры «Волшебный калейдоскоп». «Все выявленные нами нарушения подтверждены документально», - утверждал голос в ролике.

Адвокат Shell в суде отметил, что доказательств нарушений в ролике не представлено. «Никаких подтверждений в ролике нет: есть скриншоты неких документов без номеров, без дат, без указаний на то, где и в каких объемах был взят бензин, как и где он разливался», - сказал он. «Что касается просроченных продуктов, то в ролике с кадрами покупки крекера "Волшебный калейдоскоп" приводится скриншот чека с фамилией продавца, который не имеет отношения ни к Shell, ни к "Паркойлу"», - отметил в суде представитель компании.

По его словам, никаких обращений и жалоб граждан на недолив топлива или просроченные продукты на заправках Shell в Тульской области в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру не поступало. Нареканий со стороны контролирующих органов также нет.

«Ролик размещен неким Никитой Демидовым. Информации об этом пользователе нет. В установленном законом порядке "Шелл нефть" запросила сведения о пользователе у социальной сети "В контакте" и ее управляющей компании Mail.ru, а также направила просьбу удалить ролик. Mail.ru в ответном письме информировала, что может пресечь доступ по решению суда», - добавил представитель Shell.

Суд нашел, что данный ролик не соответствует действительности, порочит честь и репутацию Shell, и обязал «В контакте» запретить доступ к нему.