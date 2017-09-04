ФАС возбудила дело против Qiwi банка за нарушения закона о рекламе

Управление ФАС России по Москве возбудило дело в отношении Qiwi Банка (АО «Киви банк») за нарушения в рекламном ролике кредитной карты «Совесть» (проект «Киви банка»), сообщает пресс-служба ведомства.

«В рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты "Совесть", условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности сведения о том, что "проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами", выведены из поля зрения потребителя», - говорится в сообщении.

УФАС обнаружило признаки нарушения, выраженные в отсутствии ряда условий пользования кредитной картой. Кроме того, большая часть информации о продукте демонстрируется мелким шрифтом, что вводит потребителей в заблуждение, отмечает ведомство.

В банке не согласны с тем, что рекламный ролик карты был создан с нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации, которое поступило в распоряжение РБК.

«Обычно текстовый блок идет внизу экрана по ходу сюжета - и мы также это используем, однако сам текст у нас крупнее общепринятого и контрастнее. Кроме того, в финале ролика мы продублировали информацию отдельным кадром, хотя на рынке финансовых продуктов это вообще мало кто использует. Мы уделили этому блоку, назвав его «Крупный юридический текст» (и он действительно крупный), более 2 секунд, то есть почти 10% всей длительности ролика», - говорится в комментарии финансовой организации.