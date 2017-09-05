Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 сентября 2017 года

Политика

Северная Корея «добивается войны», заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли. Также она призвала как можно сильнее ужесточить санкции против Пхеньяна, чтобы заставить его дипломатическим путем отказаться от своей ядерной программы читать на WSJ.com читать на FT.com

Южная Корея хочет добиться в ООН запрета на поставку нефти в Северную Корею. Но против этого, вероятно, выступит Китай читать на FT.com

Венесуэльские епископы и оппозиционеры призывают папу римского Франциска, который на этой неделе посетит Латинскую Америку, вмешаться в ситуацию в охваченной кризисом стране читать на WSJ.com

Франция официально поддержала идею проведения выборов в Европарламент по транснациональным спискам. Париж надеется, что это ослабит позиции популистских партий, и отмечает, что Brexit создает «уникальную возможность» для этой реформы читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю со странами, которые сотрудничают с Северной Кореей. Прежде всего это касается Китая. Но он также является крупнейшим торговым партнером США, поэтому Вашингтону будет трудно выполнить эту угрозу читать на WSJ.com

Обратная зависимость между безработицей и инфляцией, отображаемая кривой Филлипса, похоже, исчезла. Но если центробанки США и Японии могут себе позволить подождать ускорения инфляции на фоне снижения безработицы, то слабый рост зарплат в Европе создает политическую угрозу, так как может увеличить поддержку популистских партий читать на WSJ.com

Канада неожиданно заняла жесткую позицию в переговорах с США и Мексикой по изменению условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). До этого критике Дональда Трампа подвергалась Мексика, но Вашингтону будет трудно принять требования Канады, касающиеся защиты окружающей среды и условий труда читать на WSJ.com

Индустрия

Производитель аэрокосмических компонентов United Technologies приобретет конкурента Rockwell Collins за рекордные для отрасли $23 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Французская Schneider Electric приобретет контроль над британской Aveva. Размер сделки превышает 3 млрд фунтов. Благодаря этому акции Aveva во вторник утром подскочили на 25% читать на WSJ.com читать на FT.com

Всемирная торговая организация (ВТО) в понедельник изменила свое решение и постановила, что налоговые льготы, получаемые Boeing от властей штата Вашингтон, не нарушают правил международной торговли. Такое решение не понравилось Airbus и Еврокомиссии читать на WSJ.com читать на FT.com

Цены на медь достигли самого высокого уровня почти за три года. С конца мая они выросли на 20%, так как инвесторы делают ставку на распространение электромобилей читать на FT.com

Наводнения в Техасе прекращаются, и теперь в центре внимания оказываются риски, связанные с загрязнением воздуха и питьевой воды токсичными веществами читать на WSJ.com

Автомобили

Интерес китайской Great Wall к покупке Jeep связан с ее проблемами на домашнем рынке – снижением прибыли, ужесточением регулирования и ростом конкуренции в сегменте кроссоверов. Поэтому расширение бизнеса за рубежом было бы выгодно Great Wall читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Некоторые независимые китайские НПЗ намерены осуществить слияние, что подчеркивает избыток нефтеперерабатывающих мощностей в стране читать на FT.com

Финансы

Мировые рынки во вторник утром относительно спокойны, несмотря на рост напряженности вокруг Северной Кореи читать на WSJ.com

На фондовых рынках наступает самое волатильное время года – осень, и инвесторы хеджируются на фоне геополитических и экономических рисков читать на WSJ.com

После финансового кризиса страх «черных лебедей» - труднопрогнозируемых событий – заставил некоторых инвесторов выбрать хедж-фонды, которые должны приносить высокую прибыль в случае падения рынков. Но теперь у этих инвесторов кончается терпение на фоне роста фондовых рынков и низкой волатильности в последние годы читать на WSJ.com

BlackRock пытается увеличить выручку, предлагая крупным клиентам дополнительные услуги. Так, компания помогла многим крупнейшим банкам пройти стресс-тесты ФРС США читать на WSJ.com

Клиенты Barclays, которых банк перевел со своего брокерского сервиса на сайт Smart Investor и которые хотят покинуть его, жалуются на то, что им приходится ждать этого 6-12 недель читать на FT.com

Технологии

Пентагон будет вынужден зависеть от российских ракетных двигателей минимум до середины 2020-х гг. из-за технических и финансовых проблем. Это на несколько лет дольше, чем предполагалось изначально читать на WSJ.com

Rovio, создатель Angry Birds, подтвердила планы провести IPO в Финляндии. Компания планирует привлечь 30 млн евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Google нанимает в Китае специалистов по технологии искусственного интеллекта. Считается, что в этой области страна имеет преимущество над США читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкий стартап Lilium, разрабатывающий летающие такси, привлек уже более $100 млн инвестиций. Lilium надеется совершить первый пилотируемый полет в 2019 г. читать на FT.com

Медиабизнес

Tronc приобрела нью-йоркскую газету Daily News. Таким образом, издатель Los Angeles Times и Chicago Tribune будет представлен в трех крупнейших городах США читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Lego отчиталась о первом снижении продаж за 13 лет. К концу года компания сократит 1400 человек, или 8% сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые ритейлеры надеются, что Amazon может быть заинтересован в их поглощении, говорят банкиры, занимающиеся сделками M&A. На это их вдохновляет пример Whole Foods Market, которую приобрел Amazon читать на FT.com

У Uber появляется новый конкурент. Эстонский сервис по вызову водителей Taxify, которого поддерживает китайская Didi Chuxing, во вторник начинает работать в Лондоне читать на FT.com

Недвижимость

В Европе владельцы торговых центров страдают от конкуренции с онлайн-ритейлерами гораздо меньше, чем в США. Это связано с тем, что в США торговых площадей на душу населения в несколько раз больше, чем в европейских странах читать на WSJ.com

Менеджмент

Инвестор-активист Нельсон Пелтц нанял бывшего финансового директора Procter & Gamble Клейтона Дейли, чтобы он помог ему получить место в совете директоров компании. Для этого Дейли придется противостоять нынешнему финансовому директору Джону Меллеру, которого он когда-то сам выбрал своим преемником читать на WSJ.com

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