Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 сентября 2017 года
Политика
Северная Корея «добивается войны», заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли. Также она призвала как можно сильнее ужесточить санкции против Пхеньяна, чтобы заставить его дипломатическим путем отказаться от своей ядерной программы читать на WSJ.com читать на FT.com
Южная Корея хочет добиться в ООН запрета на поставку нефти в Северную Корею. Но против этого, вероятно, выступит Китай читать на FT.com
Венесуэльские епископы и оппозиционеры призывают папу римского Франциска, который на этой неделе посетит Латинскую Америку, вмешаться в ситуацию в охваченной кризисом стране читать на WSJ.com
Франция официально поддержала идею проведения выборов в Европарламент по транснациональным спискам. Париж надеется, что это ослабит позиции популистских партий, и отмечает, что Brexit создает «уникальную возможность» для этой реформы читать на FT.com
Экономика
Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю со странами, которые сотрудничают с Северной Кореей. Прежде всего это касается Китая. Но он также является крупнейшим торговым партнером США, поэтому Вашингтону будет трудно выполнить эту угрозу читать на WSJ.com
Обратная зависимость между безработицей и инфляцией, отображаемая кривой Филлипса, похоже, исчезла. Но если центробанки США и Японии могут себе позволить подождать ускорения инфляции на фоне снижения безработицы, то слабый рост зарплат в Европе создает политическую угрозу, так как может увеличить поддержку популистских партий читать на WSJ.com
Канада неожиданно заняла жесткую позицию в переговорах с США и Мексикой по изменению условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). До этого критике Дональда Трампа подвергалась Мексика, но Вашингтону будет трудно принять требования Канады, касающиеся защиты окружающей среды и условий труда читать на WSJ.com
Индустрия
Производитель аэрокосмических компонентов United Technologies приобретет конкурента Rockwell Collins за рекордные для отрасли $23 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com
Французская Schneider Electric приобретет контроль над британской Aveva. Размер сделки превышает 3 млрд фунтов. Благодаря этому акции Aveva во вторник утром подскочили на 25% читать на WSJ.com читать на FT.com
Всемирная торговая организация (ВТО) в понедельник изменила свое решение и постановила, что налоговые льготы, получаемые Boeing от властей штата Вашингтон, не нарушают правил международной торговли. Такое решение не понравилось Airbus и Еврокомиссии читать на WSJ.com читать на FT.com
Цены на медь достигли самого высокого уровня почти за три года. С конца мая они выросли на 20%, так как инвесторы делают ставку на распространение электромобилей читать на FT.com
Наводнения в Техасе прекращаются, и теперь в центре внимания оказываются риски, связанные с загрязнением воздуха и питьевой воды токсичными веществами читать на WSJ.com
Автомобили
Интерес китайской Great Wall к покупке Jeep связан с ее проблемами на домашнем рынке – снижением прибыли, ужесточением регулирования и ростом конкуренции в сегменте кроссоверов. Поэтому расширение бизнеса за рубежом было бы выгодно Great Wall читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Некоторые независимые китайские НПЗ намерены осуществить слияние, что подчеркивает избыток нефтеперерабатывающих мощностей в стране читать на FT.com
Финансы
Мировые рынки во вторник утром относительно спокойны, несмотря на рост напряженности вокруг Северной Кореи читать на WSJ.com
На фондовых рынках наступает самое волатильное время года – осень, и инвесторы хеджируются на фоне геополитических и экономических рисков читать на WSJ.com
После финансового кризиса страх «черных лебедей» - труднопрогнозируемых событий – заставил некоторых инвесторов выбрать хедж-фонды, которые должны приносить высокую прибыль в случае падения рынков. Но теперь у этих инвесторов кончается терпение на фоне роста фондовых рынков и низкой волатильности в последние годы читать на WSJ.com
BlackRock пытается увеличить выручку, предлагая крупным клиентам дополнительные услуги. Так, компания помогла многим крупнейшим банкам пройти стресс-тесты ФРС США читать на WSJ.com
Клиенты Barclays, которых банк перевел со своего брокерского сервиса на сайт Smart Investor и которые хотят покинуть его, жалуются на то, что им приходится ждать этого 6-12 недель читать на FT.com
Технологии
Пентагон будет вынужден зависеть от российских ракетных двигателей минимум до середины 2020-х гг. из-за технических и финансовых проблем. Это на несколько лет дольше, чем предполагалось изначально читать на WSJ.com
Rovio, создатель Angry Birds, подтвердила планы провести IPO в Финляндии. Компания планирует привлечь 30 млн евро читать на WSJ.com читать на FT.com
Google нанимает в Китае специалистов по технологии искусственного интеллекта. Считается, что в этой области страна имеет преимущество над США читать на WSJ.com читать на FT.com
Немецкий стартап Lilium, разрабатывающий летающие такси, привлек уже более $100 млн инвестиций. Lilium надеется совершить первый пилотируемый полет в 2019 г. читать на FT.com
Медиабизнес
Tronc приобрела нью-йоркскую газету Daily News. Таким образом, издатель Los Angeles Times и Chicago Tribune будет представлен в трех крупнейших городах США читать на WSJ.com
Потребительский рынок
Lego отчиталась о первом снижении продаж за 13 лет. К концу года компания сократит 1400 человек, или 8% сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com
Некоторые ритейлеры надеются, что Amazon может быть заинтересован в их поглощении, говорят банкиры, занимающиеся сделками M&A. На это их вдохновляет пример Whole Foods Market, которую приобрел Amazon читать на FT.com
У Uber появляется новый конкурент. Эстонский сервис по вызову водителей Taxify, которого поддерживает китайская Didi Chuxing, во вторник начинает работать в Лондоне читать на FT.com
Недвижимость
В Европе владельцы торговых центров страдают от конкуренции с онлайн-ритейлерами гораздо меньше, чем в США. Это связано с тем, что в США торговых площадей на душу населения в несколько раз больше, чем в европейских странах читать на WSJ.com
Менеджмент
Инвестор-активист Нельсон Пелтц нанял бывшего финансового директора Procter & Gamble Клейтона Дейли, чтобы он помог ему получить место в совете директоров компании. Для этого Дейли придется противостоять нынешнему финансовому директору Джону Меллеру, которого он когда-то сам выбрал своим преемником читать на WSJ.com
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