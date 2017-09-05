Анонс «Ведомостей» на 6 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

саммит АТЭС во Владивостоке за 680 млрд руб. создал базу для развития туризма (приложение «Экономика Дальнего Востока»);

космодром «Восточный» напрасно задумывали как драйвер развития региона (приложение «Экономика Дальнего Востока»);

«Мираторг» показал, когда компаниям выгодно сдавать собственных сотрудников;

Китай на четверть обрушил капитализацию криптовалют.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор одного из крупнейших золотодобытчиков России Nordgold Николай Зеленский пообещал в интервью снова сделать компанию публичной.

и статью на полосе «Комментарии»: губернаторы все чаще ведут себя как федералы-временщики.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».