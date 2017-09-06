Шувалов рассказал о перспективах России и ЕС восстановить торговые отношения

Россия видит перспективы для восстановления торговли со странами Евросоюза несмотря на санкции, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе Восточного экономического форума. По его словам, отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) не должны идти вразрез с этим.

«Для нас Азиатско-Тихоокеанский регион крайне важен, но не в ущерб тому, чтобы мы развивали свои отношения и дальше с ЕС. Мы, кстати, надеемся, что несмотря на все санкции торговля потихоньку восстанавливается, мы видим большие перспективы в таких достаточно сложных политических обстоятельствах», - отметил Шувалов.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не давал никаких поручений «делать разворот на восток», вопрос диверсификации внешнеэкономических связей в необходимости устойчивости экономики.