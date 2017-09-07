«Алроса» в августе снизила продажи на 12%

В августе «Алроса» продала алмазов на $255,7 млн, бриллиантов – на $1,9 млн, говорится в сообщении компании. Таким образом, продажи компании снизились на 12%.

По словам вице-президента «Алросы» Юрия Окоемова, август традиционно является сезоном невысокой торговой активности. «Нынешний год не стал исключением, хотя объем августовских продаж оказался несколько больше, чем годом ранее», – отметили в компании.

В период с января по август продажи алмазов в стоимостном выражении составили $2,983 млрд, бриллиантов – $64,2 млн.