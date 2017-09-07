На экономическом форуме во Владивостоке заключено 217 соглашений на 2,5 трлн рублей

Почти 220 соглашений на общую сумму 2,5 трлн руб. заключено на экономическом форуме во Владивостоке, рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн руб.», — рассказал он на пресс-конференции.

По его словам, самым крупным из подписанных на форуме соглашений стала договоренность «об осуществлении деятельности на территории ТОР "Свободный" между ООО "Газпром переработка Благовещенск" и КРДВ на сумму 948,35 млрд руб.». «Будет создано 2589 рабочих мест», — отметил Трутнев.

Соглашение о реализации на ТОР «Нефтехимический» инвестипроекта по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив «Евро-5» и прочей продукции подписали Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и Восточная нефтехимическая компания - на сумму свыше 650 млрд руб.

Соглашение о животноводческих комплексах в ТОР «Михайловский» (Приморский край) подписано между КРДВ и ООО «ТиЭйч рус приморский» (Вьетнам) на сумму 16 млрд руб. Будет создано 500 рабочих мест.