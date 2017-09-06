Представитель Вьетнама на ВЭФ оценил природные ресурсы Дальнего Востока

Член политбюро, секретарь Центрального комитета, заведующий отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинь говорил про богатые природные ресурсы Дальнего Востока России и надеялся, что российское правительство создаст новые условия и технические возможности для развития региона - не только для пользы России, но и других стран, в том числе Вьетнама. Он отметил, что товарооборот стран в 2016 г. вырос на четверть до $2,7 млрд (рост на Дальнем востоке 50%), к 2020 г. он надеется достичь цифры $10млрд.