«Роснефть» опровергла возможное вхождение ExxonMobil в свой новый проект

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал «ерундой» информацию о возможном вхождении ExxonMobil в новый проект российской госкомпании в рамках мирового соглашения по проекту «Сахалин-1». Об этом сообщает агентство «Прайм».

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что правительство договорилось с ExxonMobil о разрешении кризисных вопросов по «Сахалину-1». «У нас продолжаются контакты с американскими компаниями. В том числе с такой крупнейшей энергетической компанией, как Exxon, которую раньше г-н (Рекс) Тиллерсон возглавлял. Несмотря на то, что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы разрешаем кризисы, текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil», – заявил Путин на форуме во Владивостоке. Позже «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что ExxonMobil может отказаться от претензий на возврат налогов по «Сахалину-1» в обмен на вхождение с миноритарной долей в крупный нефтяной проект «Роснефти». Речь может идти о Красноленинском месторождении. Этот проект получит льготы по НДПИ, и таким образом американская компания получить экономическую компенсацию в обмен на отказ от иска к России, поданного в стокгольмский арбитраж, о возмещении части налогов по «Сахалину-1».

«Это просто какая-то ерунда, этот пункт совершено непонятен», - заявил Леонтьев, комментируя информацию издания.

ExxonMobil добивается для «Сахалина-1» снижения налога на прибыль с 35% до 20% и вернуть переплаченное, по ее мнению, за семь лет. Сумма иска - $637 млн. Представитель Минфина России сообщил, что Exxon и Москва постараются решить спор в досудебном порядке, разбирательство в арбитражном суде Стокгольма отложено на несколько месяцев.