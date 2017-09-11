Сечин останется руководителем совета директоров «Роснефтегаза» шестой год подряд

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин останется председателем совета директоров госхолдинга «Роснефтегаз» (РНГ) шестой год подряд, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, директива правительства предписывает членам совета директоров «Роснефтегаза», представителям государства, в совете директоров РНГ голосовать за избрание председателем совета Сечина.

Сечин занял пост руководителя совета директоров «Роснефтегаза» в 2006 г. В 2012 г. некоторое время пост председателя совета директоров РНГ занимал глава Газпромбанка Андрей Акимов.

В совет директоров «Роснефтегаза» в настоящее время входят Сечин, Акимов, помощник президента России Андрей Белоусов, президент «Алросы» Сергей Иванов, а также генеральный директор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев.