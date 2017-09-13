Надежды Кипра на экспорт газа в Египет снижаются

Разработка газового месторождения «Афродита» находится под угрозой, заявил в среду министр энергетики Кипра Йоргос Лаккотрипис. По его словам, нынешние цены на энергоресурсы выглядят слишком низкими, чтобы экспортировать газ в Египет, и переговоры с Каиром движутся с трудом. Как отмечает Cyprus Business Mail, днем ранее министр сообщил, что консорциум Total и Eni обнаружил на блоке 11 менее 28,32 млрд куб. м газа. Ранее запасы на этом блоке оценивались в 127,4 млрд куб. м.

Когда осенью 2014 г. только начался обвал цен на нефть, Лаккотрипис ожидал, что Кипр сможет договориться с Египтом о начале экспорта газа уже в 2018 г. Но с тех пор нефть подешевела почти вдвое. Во время торгов в среду баррель нефти Brent стоил около $54,6. При этом Египет два года назад обнаружил гигантское газовое месторождение Zohr. Оно позволит Египту полностью обеспечивать собственные потребности, поэтому страна заинтересована лишь в реэкспорте кипрского газа, отметил в среду Лаккотрипис.

Кипр делает «все возможное», чтобы разработка «Афродиты» была коммерчески целесообразной, в том числе ищет способы сократить издержки, заверил Лаккотрипис. По его словам, проект потребует до 3 млрд евро инвестиций. При этом Total и Eni продолжат бурение на блоке 8, а затем консориум ExxonMobil и Qatar Petroleum займется бурением на блоке 10 во второй половине 2018 г. Это позволит лучше оценить запасы месторождения.