Скандально известного бизнесмена США посадят из-за комментария про Клинтон

Бизнесмен Мартин Шкрели, виновный в мошенничестве, нарушил условия освобождения под залог и будет отправлен в особо охраняемую тюрьму до вынесения приговора, пишет The Washington Post.

34-летний бизнесмен стал известен после того, как его компания купила патент на редкое лекарство против ВИЧ/СПИД и увеличила цену на него в десятки раз - с $13,5 до $750 за упаковку.

Однако Шкрели признали виновным по-другому делу. По данным следствия, он несколько лет использовал мошеннические схемы и вывел $11 млн из собственной компании Retrophin. Присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения, но приговор должен быть вынесен позднее. Шкрели грозит до 20 лет тюрьмы.

Судья отменил залог после жалобы прокуроров на то, что Шкрели на свободе представляет опасность для общества. Прокурор рассказал, что он «домогался до женщин и даже предлагал своим подписчикам в Facebook $5000 за то, чтобы ухватить прядь волос Клинтон во время презентации ее книги», пишет газета.