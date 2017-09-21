Совладелицу «Русского продукта» заподозрили в финансировании «Правого сектора»

Следователи Следственного комитета России (СКР) при поддержке спецназа Росгвардии 20 сентября провели серию обысков у совладелицы банка БКФ и компании «Русский продукт» Ольги Миримской, сообщает «Коммерсантъ». Предпринимательницу подозревают в даче взятки и проверяют на причастность к финансированию экстремистской деятельности.

Обыски прошли в центральном офисе банка БКФ на Красной Пресне, дома у Миримской и одной из ее помощниц. По всем трем адресам изымались финансовые и юридические документы. Кроме того, в доме Миримской нашли автомат Калашникова, который направили на экспертизу.

Ее представители сообщили изданию, что это было не боевое оружие, а макет автомата. По их словам, поводом для следственных действий послужило уголовное дело, возбужденное по факту дачи взятки (ст. 291 УК РФ) в 2015 г. Кому и за что она предназначалась, в постановлении, предъявленном адвокатам, указано не было. По данным «Коммерсанта», речь идет о вознаграждении, якобы выплаченном работникам судебной системы за решение неких вопросов.

Ранее у помощницы Миримской изъяли благодарность за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов «Правый сектор». Представители предпринимательницы утверждают, что документ был подброшен, а информацию о благодарности на сайте «Правого сектора» разместили ее враги.