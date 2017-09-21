ВТБ уже получил долю в структуре «Русской платины»

ВТБ уже получил миноритарную долю в структуре «Русской платины» Мусы Бажаева, сообщает «Интерфакс». Банк может стать основным финансовым партнером компании, которая разрабатывает платиновые проекты на Таймыре и которой нужно привлечь $1,3-1,5 млрд.

«С ВТБ мы уже договорились, они получили миноритарный пакет, - сказал сам Бажаев журналистам. - Сейчас они смотрят, если будет интересно - они останутся в проекте. Сейчас мы обсуждаем большое соглашение, они могут стать нашим основным финансовым партнером. Кто бы ни был нашим финансовым партнером, нам надо привлечь $1,3-1,5 млрд на разработку Черногорского месторождения и "Норильска-1". Всего на освоение этих месторождений нужно $3,7 млрд».

ВТБ и «Русская платина» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в освоении Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1» на Таймырском полуострове в декабре прошлого года. По условиям соглашения банк получил право выкупить до 20% в Черногорской ГРК. Бажаев оценил всю компанию в $800–900 млн. Таким образом, за 20%-ную долю банк может заплатить около $170 млн. По словам Бажаева, Таймырская ГМК (ей принадлежит лицензия на «Норильск-1») оценивается в 2 раза дороже – $1,6-1,8 млрд. Параметры стоимости проектов еще будут уточняться, заявили в декабре Бажаев и первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.