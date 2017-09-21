«Газпром» и «Новатэк» готовы участвовать в крупном газовом проекте в Марокко

«Газпром» и «Новатэк» готовы участвовать в крупных проектах в Марокко: регазификационном терминале, трубопроводе и генерации, заявил ТАСС министр энергетики России Александр Новак. Он находится в Рабате с рабочим визитом. По его словам, «Марокко планирует увеличить объемы потребления газа и развивать у себя электростанции по выработке электроэнергии, работающие на газе. "При этом планируется, что будет построен регазификационный терминал, трубопровод и 2400 мегаватт генерирующих мощностей", - отметил министр. В этом проекте готовы участвовать "Газпром" и "Новатэк". "Ведутся переговоры о поставках сжиженного природного газа, в том числе с наших проектов, в частности "Ямал-СПГ" и "Арктик СПГ", - добавил Новак. По его словам, обсуждается участие российских компаний "в строительстве газопровода, регазификационного терминала и генерирующих мощностей".

"Заинтересованность также проявляет компания "Интер РАО - Инжиниринг", - добавил министр.

Переговоры с Марокко будут продолжены. Правительство страны скоро определится с параметрами этого газового проекта - с объемом потребления газа, коммерческой составляющей, отметил Новак.

Ранее в четверг Новак сказал "России 24", что российская сторона готова поделиться с Марокко и опытом в строительстве линий электропередачи. "Здесь (в Марокко. - Ред.) также будет реализована масштабная программа по модернизации и строительству высоковольтных линий электропередачи, учитывая, что программа развития электроэнергетики здесь реализуется. Наш опыт может быть использован", - рассказал он.

Россия и Марокко подписали в марте 2016 г. соглашение об углубленном стратегическом партнерстве. Оно было заключено по итогам встречи короля Марокко Мухаммеда VI и президента России Владимира Путина. Россия и Марокко обязались "укреплять двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, в том числе в области поставок сжиженного природного газа (СПГ), создания газовой инфраструктуры, разведки углеводородов, строительства и эксплуатации средств электрогенерации, а также возобновляемых энергоресурсов".