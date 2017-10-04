Минкультуры определило критерии для включения городов в «Золотое кольцо России»

В Министерстве культуры составлен перечень критериев, которым должны соответствовать города, чтобы их включили в туристический маршрут «Золотое кольцо». Это историко-культурный, рекреационно-развлекательный, инфраструктурный, туристско-информационный и транспортно-логистический критерии. Список составил совет при Минкультуры по проекту «Золотое кольцо», уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Историко-культурный критерий, к примеру, включает согласование застройки в историческом центре в соответствии с условиями охраны культурного наследия, объяснил собеседник агентства. Также город должен обладать «большим процентом отреставрированных объектов».

Совет утвердил и логотип «Золотое кольцо России». Его выбрали из шести вариантов с помощью интернет-голосования, в котором приняли участие более 40 000 человек. В результате утвержден проект дизайнера из Владимирской области - три церковных купола внутри золотого круга.

Ранее руководитель Минкультуры Владимир Мединский говорил, что проект «Золотое кольцо России» получит статус государственной институции, сформированной по примеру списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В оргкомитет проекта вошли министры культуры и туризма регионов, ведущие представители туристской индустрии России, деятели культуры.