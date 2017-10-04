Ткачев назвал сроки появления качественного пармезана в России

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев полагает, что производство качественного российского пармезана будет запущено через три года. Об этом он сообщил во время выступления на агрофоруме в среду в Москве, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что производство пармезана - это сложный процесс. Для этого требуется особое кормление, выгул животных и технологии, указал министр. «Это под силу нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло некоторое время», - сказал Ткачев.

По его словам, в настоящий момент сырная отрасль очень активно развивается. Ткачев подчеркнул, что на данный момент в России строятся три-четыре «суперсовременных» завода. Таким образом, добавил он, в стране будут производить «и твердые сыры, и мягкие, и, естественно, с плесенью и не только».

В августе 2014 г. Россия запретила ввоз ряда продуктов питания (в том числе сыров) из стран, которые поддержали санкции против России после присоединения Крыма к стране и событий на Украине. В июле 2017 г. действие продэмбарго было продлено до конца 2018 г.