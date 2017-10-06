Режим ЧС ввели под Красноярском из-за африканской чумы свиней

Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в селе Зыково под Красноярском распространен на весь Березовский район, заявили в Минсельхозе Красноярского края.

Ранее вирус АЧС был обнаружен в селе Зыково, позже решением краевой комиссии по ЧС режим распространен на весь Березовский район, в котором 26 поселков и деревень с общим населением более 41 000 человек.

В Федеральном центре охраны здоровья животных ранее заявляли, что Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучной по заболеванию АЧС Омской областью.