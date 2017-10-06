«Газпром» и Боливия договорились о создании СП по маркетингу боливийского газа

Gazprom EP International, Gazprom Marketing & Trading, министерство углеводородов и энергетики Боливии и Yacimmientos Petroliferos Fiscales Bolivianos подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании, информирует ТАСС.

Как сообщил руководитель Gazprom EP International Андрей Фик, документ фиксирует намерения сторон по созданию совместного предприятия в сфере маркетинга газа на рынках Аргентины и Бразилии.

Ранее заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассматривает возможность совместного маркетинга газа с Боливией.

«У нас есть проекты совместно с компанией Total, это уже не разведка, это добыча. И с нашими боливийскими партнерами мы обсуждаем в том числе и возможность совместного маркетинга газа», - говорил он в эфире телеканала «Россия 24».