В Москве с субботы изменят 60 маршрутов общественного транспорта

В Москве в субботу пройдет обновление маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

По данным агентства, в общей сложности будут изменены 60 маршрутов.

Обновления коснутся маршрутов на Садовом кольце, площади Тверская Застава и Краснопресненской набережной.

Более подробную информацию об изменениях в маршрутах наземного транспорта Москвы можно узнать на сайте ГУП «Мосгортранс».

8 октября 2016 г. была запущена первая очередь маршрутной сети наземного транспорта «Магистраль», которая объединила 39 маршрутов. Благодаря этому нововведению за прошедший год пассажиропоток на наземном транспорте увеличился на треть.