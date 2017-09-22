Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков

Проблема нелегальных междугородних перевозок остается серьезной для Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу на заседании Госсовета, которое посвящено комплексному развитию пассажирских перевозок в субъектах России.

«За несколько последних лет мы задержали вместе с полицией в Москве и поставили на штраф-площадки около 4000 нелегальных перевозчиков. На этих автобусах можно привезти в Москву кого угодно и что угодно», - сказал Собянин.

По его мнению, действующая сегодня система административных штрафов за нелегальные междугородние перевозки практически не работает.

«Поэтому предлагаются такие санкции, как конфискация автобусов у нелегальных перевозчиков. Такая мера позволила бы в кратчайшие сроки навести на этом рынке порядок и вообще снять проблему нелегальных перевозок», - заявил мэр Москвы, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Собянин также предложил усилить борьбу с безбилетниками в пассажирском транспорте. По его словам, существующая сегодня система контроля за безбилетниками в общественном пассажирском транспорте не очень эффективная, контролеры не имеют права даже требовать документы у нарушителей.

По оценке московского мэра, сегодня в общественном транспорте от 20 до 30% пассажиров не оплачивают свой проезд. «Это совершенно не безобидная вещь в силу того, что транспортные компании теряют 20-30% своих доходов. Это перекладывается автоматом на тарифы, на тех, кто платит за свой проезд», - добавил Собянин.