Суд признал право 3800 японцев на компенсации от оператора АЭС «Фукусима-1»

Оператор разрушенной в 2011 г. АЭС «Фукусима-1», компания Tokyo Electric Power (Tepco), и правительство Японии несут ответственность за аварию, и с них можно требовать компенсаций за ущерб. Как передает Reuters cо ссылкой на Kyodo, такое решение принял окружной суд в префектуре Фукусима. Суд рассматривает иск примерно от 3800 заявителей, в основном жителей префектуры.

Это крупнейший групповой иск из 30 аналогичных, поданных в разные суды Японии.

Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии 11 марта 2011 г. Поврежденную АЭС «Фукусима-1» залило водами цунами. У реакторов станции вышли из строя системы охлаждения. Территории вокруг АЭС и воды Тихого океана подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Атомная катастрофа в Фукусиме стала второй в истории по суммарному выбросу радионуклидов – 15% от выбросов Чернобыля.

Летом 2017 г. в Токио начался суд над тремя бывшими руководителями компании Tepco. Их обвинили в том, что они не приняли необходимых превентивных мер по обеспечению безопасности, несмотря на предупреждение о возможности затопления станции в случае большого цунами. Обвиняемые 77-летний экс-председатель совета директоров Tepco Цунэхисе Кацумате и бывшие вице-президенты компании 66-летний Сакаэ Муто и 71-летний Итиро Такэкуре своей вины не признали: они не могли предсказать масштабы цунами и предупредить последствия.