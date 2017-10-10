СМИ узнали о планах Прохорова и Вексельберга продать 3% UC Rusal

Onexim Holdings Limited Михаила Прохорова и Lamesa Holding Виктора Вексельберга продают 456 млн акций UC Rusal, в общей сложности около 3% капитала компании. Это сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах и «РИА Новости» со ссылкой на источник в финансовых кругах. На этой информации котировки UC Rusal ускорили падение на Московской бирже. На 13.50 мск акции компании дешевели на 4,77% и торговались на уровне 41,9 руб за штуку.

По данным «Интерфакса», Onexim Holdings выставляет на продажу 0,7% UC Rusal, а Lamesa Holding – 2,3%. Сделка проводится в форме ускоренного сбора заявок. Организаторами выступают Goldman Sachs и Renaissance Capital.

Рыночная стоимость выставленного на продажу пакета исходя из цены закрытия на бирже Гонконга 10 октября (5,84 гонконгского доллара) составляет около $341 млн.