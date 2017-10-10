Котировки Walmart выросли на новости об обратном выкупе

Один из крупнейших ритейлеров мира - Walmart объявил об обратном выкупе акций на $20 млрд и улучшил прогноз выручки на 2019 финансовый год. На этой новости котировки компании перед открытием биржевых торгов выросли на 2,6%, установив новый максимум. С начала года котировки Walmart выросли уже на 17%, пишет Financial Times.

Компания считает, что уже в следующем году увидит отдачу от вложений в развитие e-commerce в противостоянии с главным конкурентом в США - Amazon. Год назад Walmart купил сервис Jet.com за $3,3 млрд и продолжил скупку нишевых электронных ритейлеров типа ModCloth и Moosejaw. В результате компания ожидает роста оборота онлайн-продаж в США на 4% при общем росте в 3%.