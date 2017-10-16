ФАС предложила план по снижению цен на презервативы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство комплекс мер по снижению цен на презервативы. В ведомстве пришли к выводу, что необходимо устранить существующие административные и экономические барьеры.

В частности, ведомство предлагает ускорить регистрацию презервативов, ограничить размер наценки в розничных сетях, обязать фармацевтов в аптеках в первую очередь предлагать покупателям более дешевые изделия, а также рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории.

В ФАС также предлагают усилить пропагандирование использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем. Для этого, считают в ведомстве, нужна социальная реклама. Предлагается также включать обязательные разделы в образовательные программы среднего и высшего образования и использовать механизмы в теле- и киноиндустрии.