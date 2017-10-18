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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 октября 2017 года

Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии съезда Коммунистической партии провозгласил начало «новой эры» для страны. Его выступление длилось более трех часов, но содержало мало конкретных планов читать на FT.com

Канцлер Германии Ангела Меркель начала переговоры о создании трехсторонней правящей коалиции. Но они могут затянуться до следующего года читать на WSJ.com

Поддерживаемые США силы освободили Ракку от «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Это была де-факто столица ИГ и последний крупный город, находившийся под его контролем на Ближнем Востоке читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп сократил список кандидатов на роль следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) до пяти человек. Ожидается, что он примет решение до того, как отправится в Азию 3 ноября читать на WSJ.com

ЕЦБ может продолжить программу покупки активов вплоть до конца 2018 г., сократив ее до 20 млрд евро в месяц, считают экономисты. Это должно уменьшить давление на центробанк, от которого ждут повышения процентных ставок читать на FT.com

Безработица в Великобритании остается на самом низком уровне за 42 года, но реальные доходы населения в последние месяцы снижаются из-за ускорения инфляции читать на FT.com

Суверенный фонд Катара влил в экономику страны $20 млрд, чтобы смягчить влияние эмбарго, которое ввели соседние арабские государства читать на FT.com

Индустрия

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Rio Tinto и двух ее бывших топ-менеджеров. Она обвиняет их в том, что они ввели инвесторов в заблуждение по поводу стоимости бизнеса по добыче угля в Мозамбике, из-за приобретения которого Rio Tinto понесла большие убытки читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Royal Dutch Shell начала открывать в Великобритании станции для зарядки электромобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть уже давно не могут достичь $60 за баррель. Трейдеры связывают это отчасти с беспокойством участников рынка по поводу того, что тогда снова увеличится добыча сланцевой нефти в США читать на FT.com

Ряд графиков свидетельствуют, что рост производительности добытчиков сланцевой нефти в США значительно замедлился читать на FT.com

Финансы

Американские банки снова думают о росте бизнеса, так как ожидают смягчения регулирования отрасли. Это отличается от ситуации в годы после финансового кризиса читать на FT.com

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что ралли на американском фондовом рынке может смениться падением, если не будет проведена налоговая реформа читать на FT.com

Крупнейший акционер Credit Suisse заинтересовался некоторыми элементами плана инвестора-активиста RBR Capital Advisors, призывающего разделить банк на три части. Хоть Harris Associates и не поддерживает само разделение, но его привлекла идея переместить инвестбанковское подразделение Credit Suisse в США читать на FT.com

Последние 13 раз начиная с 1887 г. индекс Dow Jones Industrial Average или его предшественник переживали резкие падения в августе - ноябре в годы, заканчивающиеся на семерку. Но в этом году эта традиция может нарушиться, так как пока ситуация на фондовых рынках спокойная читать на WSJ.com

Многие хедж-фонды понесли убытки в сентябре, оказавшись неготовыми к перспективам повышения процентных ставок в США и Великобритании читать на WSJ.com

Технологии

Alphabet построит в одном из районов Торонто «умный» город будущего, чтобы тестировать технологии, направленные на улучшение уровня жизни читать на WSJ.com читать на FT.com

Baidu планирует выпустить полностью самоуправляемый автобус в Китае в следующем году читать на WSJ.com

Прибыль и выручка IBM снизились в III квартале, несмотря на успехи подразделений, занимающихся аппаратурой и искусственным интеллектом читать на WSJ.com читать на FT.com

Magic Leap, разрабатывающая очки смешанной реальности, привлекла еще $502 млн инвестиций. Таким образом, их общий размер достиг уже $1,9 млрд, хотя компания еще даже не представила свой первый продукт читать на FT.com

Следующей областью, которую изменят технологии, станут дома людей, заявил руководитель инвестиционного подразделения Samsung Дэвид Юн на конференции WSJ D. Live читать на WSJ.com

Крупный план

Власти Индии хотят сделать из Амаравати первый «умный город» страны с помощью современных технологий. Но проблема в том, что их предыдущие попытки с другими городами были неудачными, и там возникли трущобы читать на WSJ.com

Медиабизнес

Кинопродюсера Боба Вайнштейна, в отличие от его брата Харви Вайнштейна, не обвиняют в сексуальных домогательствах. Но бывшие сотрудники и деловые партнеры называют его агрессивным начальником читать на WSJ.com

Рой Прайс ушел с поста руководителя Amazon Studios из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Это произошло на фоне скандала вокруг Харви Вайнштейна читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Amazon договорился с крупнейшими владельцами многоквартирных домов в США об установке там камер хранения. Это позволит компании удобно доставлять заказы клиентам, живущим в этих домах читать на WSJ.com

Reckitt Benckiser объявила о реструктуризации бизнеса после того, как второй раз в этом году ухудшила прогноз продаж читать на FT.com

Американские сети фастфуда McDonald’s и KFC стремятся расширить свой бизнес, открывая рестораны в менее крупных китайских городах читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые компании организуют для новых сотрудников курсы, обучая их необходимым для работы навыкам. Длительность таких программ может достигать года, зато компании могут себе позволить нанимать людей из более широкого круга кандидатов, а не только имеющих большой опыт работы. Во время обучения сотрудники получают зарплату читать на WSJ.com

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