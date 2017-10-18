Бизнес

Новости

Анонс «Ведомостей» на 19 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Ксения Собчак собралась на выборы президента;

штраф в 500 000 руб. рискует заплатить компания, наняв бывшего чиновника;

россиян все меньше привлекает интересная работа и все больше – денежная.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Себастьян Курц пробивался к посту канцлера Австрии

и статью на полосе «Комментарии»: пора реформировать институт прописки.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».