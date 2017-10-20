Чистая прибыль «Магнита» за III квартал упала на 53%

Политика

Новости

Мединский прибыл в ВАК

Министр культуры Владимир Мединский приехал в Высшую аттестационную комиссию (ВАК). Скоро президиум ВАК рассмотрит вопрос об ученой степени министра. 2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук за «крайне низкий уровень» проделанного им исследования.

Мединский ранее говорил, что собирается присутствовать на этом заседании.

Кроме Мединского на заседание приехал один из представителей министра, историк Константин Аверьянов, защищающий его позицию. Приехал и научный руководитель Института всеобщей истории Александр Чубарьян. Он подтвердил «Ведомостям», что находится на заседании. По его словам, он приглашён председателем ВАКа, «я долгое время был председателем экспертного совета», «мне это интересно». Ранее он говорил «РИА Новости», что дискуссия вокруг диссертации Мединского создает опасный прецедент, поскольку обсуждение данного исследования уже прошло все необходимые правовые процедуры много лет назад, разговоры же о научности или ненаучности связаны с проблемой трактовок и интерпретаций истории. Одного из заявителей, который требовал лишить министра степени, Ивана Бабицкого пустили на заседание уже после Мединского.

Член президиума ВАК и эксперт «Диссернета» Михаил Гельфанд сказал «Ведомостям», что на заседании могут присутствовать только председатель ВАК, члены президиума ВАК профильной секции, человек, подавший заявление о лишении степени, а также тот, чья диссертация рассматривается и его представители. Прецедентов присутствия на заседании посторонних экспертов на заседании раньше не было, добавил он.

Заявление о лишении министра культуры ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету». Докторская диссертация министра отсылалась в три диссовета. Мединский не присутствовал ни при одном обсуждении своей работы в этих диссоветах.

В июле этого года диссовет по истории БелГУ отказался лишать Мединского степени. Он решил, что диссертация министра «полностью соответствует требованиям, формальных нарушений в получении докторской степени автором нет». Причем саму диссертацию совет не рассматривал.

В феврале диссовет истфака МГУ не стал рассматривать саму диссертацию, поскольку в ней не было заимствований и нарушений правил защиты.

Осенью прошлого года работа Мединского была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку неожиданно выяснилось, что истек двухмесячный срок его рассмотрения.

За несколько дней до нынешнего заседания президиума ВАК правительство России исключило нескольких ученых из состава и президиума, и ВАК. В частности, был исключен главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер, советник Мединского в Минкультуры. СМИ писали, что Аристер оказывал давление на диссовет УрФУ.