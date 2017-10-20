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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 октября 2017 года

Политика

Северная Корея уже через несколько месяцев может разработать ядерную ракету, способную достичь США, предупредил директор ЦРУ Майк Помпео читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация президента Дональда Трампа не стремится помешать европейским компаниям сотрудничать с Ираном. Неделей ранее Трамп отказался сертифицировать ядерное соглашение читать на WSJ.com

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет усилить роль Китая в международных делах. Так считают специалисты после его выступления на открытии съезда Коммунистической партии читать на FT.com

Итальянская «Лига Севера» пристально наблюдает за событиями в Каталонии. В воскресенье в регионах Ломбардия и Венето пройдут референдумы о том, чтобы получить больше автономии от Рима. Хотя «Лига Севера» по-видимому больше не выступает за полную независимость читать на FT.com

Экономика

Страны Центральной и Восточной Европы показывают хороший экономический рост, несмотря на увеличение политических рисков в регионе читать на FT.com

Швейцарские франки считаются одной из самых безопасных валют, несмотря на одну особенность – у их банкнот есть срок годности. Банкноты примерно на 1 млрд франков через пару лет станут бесполезными бумажками читать на WSJ.com

Сенат США принял резолюцию по бюджету на следующий финансовый год, которая должна позволить республиканцам провести налоговую реформу без поддержки демократов читать на WSJ.com читать на FT.com

Джон Тэйлор, профессор Стэнфордского университета и кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы США, часто критиковал Центробанк за слишком низкие процентные ставки. Но, согласно оценке Федерального резервного банка Атланты, при выполнении принципов Тэйлора процентные ставки сейчас были бы лишь немного выше нынешних читать на WSJ.com

Долги африканских стран хоть и не являются большими по международным стандартам, но беспокойство экономистов по поводу их долговой нагрузки растет читать на FT.com

Индустрия

General Electric отчиталась о снижении квартальной прибыли. Ее новый гендиректор Джон Флэннери пообещал значительно упростить структуру бизнеса, сократив портфель активов более чем на $20 млрд за пару лет читать на WSJ.com

Автомобили

Прибыль Daimler в последнем квартале резко снизилась из-за отзыва автомобилей Mercedes-Benz и расходов, связанных с сокращением вредных выбросов дизельных автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Nissan приостановит выпуск автомобилей в Японии. Автопроизводитель признал, что сертификацией качества автомобилей занимались сотрудники, не имевшие права этого делать читать на FT.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Проект «Ямал СПГ» должен продемонстрировать, что Россия способна доставлять газ в Китай через Арктику, несмотря на санкции и сложные климатические условия читать на FT.com

Chevron временно прекращает работать в Иракском Курдистане из-за роста геополитической напряженности в регионе читать на WSJ.com

Финансы

Будущий гендиректор American Express Стивен Скуери стремится сделать бренд более привлекательным как для молодых людей, так и для его нынешних состоятельных клиентов. American Express приходится конкурировать с банками и финансово-технологическими компаниями читать на WSJ.com

Страховщик Swiss Re ожидает получить заявки на выплату компенсаций примерно на $3,6 млрд в связи с ураганами в Северной Америке и землетрясениями в Мексике читать на FT.com

Технологии

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обложить технологических гигантов налогом с оборота, чтобы они не могли уклоняться от налогов в ЕС. Однако ему не удается заручиться поддержкой всех стран блока читать на FT.com

Специально к съезду Коммунистической партии КНР Tencent выпустила игру для смартфонов. В ней пользователи соревнуются в том, кто активнее похлопает выступающему на съезде Си Цзиньпину читать на WSJ.com

Медиабизнес

Лен Блаватник и магнат Рон Буркле выразили интерес к киностудии Weinstein Co., которую недавно покинул из-за скандала Харви Вайнштейн читать на FT.com

Facebook скоро начнет тестировать опцию, позволяющую онлайн-изданиям увеличивать число подписчиков с помощью сервиса Instant Articles читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Сервис по вызову водителей Lyft привлек еще $1 млрд инвестиций, в том числе от Alphabet. Благодаря этому оценка его стоимости достигла $11 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские города соперничают друг с другом за то, чтобы Amazon построил у них свою вторую штаб-квартиру. Для этого они предлагают компании щедрые налоговые льготы читать на FT.com

Налоговые льготы играют важную роль в бизнес-модели Amazon. У компании даже есть команда экономистов, занимающихся этим вопросом читать на WSJ.com

Итальянская кондитерская компания Ferrero пытается увеличить свою долю на рынке США. Для этого она приобретает местные бренды и думает о покупке американского кондитерского бизнеса Nestle читать на WSJ.com

В Центральной и Восточной Европе наблюдается бум медицинского туризма. Иностранцы приезжают туда, чтобы получить качественные медицинские услуги по выгодным ценам читать на FT.com

Недвижимость

WeWork, сдающий в аренду коворкинговое пространство, - один из самых дорогих стартапов в США. Его оценка достигла $20 млрд благодаря тому, что гендиректор Адам Нойманн продает инвесторам свое видение совместного офисного пространства, которое нравится нынешнему поколению. Но критики считают WeWork переоцененным, если рассматривать его просто как компанию, занимающуюся недвижимостью читать на WSJ.com

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