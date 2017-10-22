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СМИ узнали, что Россия внесла Браудера в базу Интерпола

Россия в субботу внесла британского бизнесмена Уильяма Браудера в базу Интерпола, пишет газета The Guardian. По данным издания, этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным.

Газета отмечает, что Россия воспользовалась правом в одностороннем порядке размещать имена разыскиваемых для запроса на арест. Браудер рассказал, что его предупредил об этом департамент внутренней безопасности США.

Браудер разыскивается в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве, которое сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы. Вторым фигурантом дела является партнер Браудера Иван Черкасов.

Потерпевшими по делу проходят три отделения управления ФНС по Москве. Обвинение оценивает причиненный им ущерб в 3,5 млрд руб.