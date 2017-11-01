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Сергей Полонский занялся бизнесом в сфере дополненной реальности

Основатель Mirax Group Сергей Полонский запустил проект по разработке технологий дополненной реальности, рассказала агентству RNS помощник бизнесмена Мария Ромаданова.

Проект называется Х: эта платформа позволяет людям, находящимся в разных точках, в 3D-реальности собраться в одном месте, говорит она. Например, когда сотрудник надевает очки, перед ним возникает абсолютно точная цифровая копия станка, а рядом появляется сотрудник, который дает указания нажать определенную кнопку.

Партнеры - компания Awespace, презентация состоится в пятницу, уточнила Ромаданова.

В июле суд признал Полонского виновным по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса («мошенничество») и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако девелопер не стал отбывать срок: он освобожден за истечением срока давности.

По версии следствия, с 2008 по 2009 г. Полонский с совместно с членами совета директоров «Миракс групп» (переименована в Potok) Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым похитил деньги граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Кутузовская миля» и ЖК «Рублевская Ривьера».