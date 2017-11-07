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В Кремле прочитали сообщения о связях министра торговли США с «Сибуром»

В Кремле читали сообщения о том, что министр торговли в администрации Дональда Трампа является акционером компании Navigator, обслуживающей российскую компанию «Сибур». Как передает «Интерфакс», это на брифинге 7 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О связях Росса Уилбура с «Сибуром» стало известно из расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Райское досье».

Песков напомнил, что «Сибур» – это не госкорпорация, а частная компания. Деталей расследования, по его словам, в Кремле не знают.

Росс в интервью Bloomberg заявил, что, вероятно, не сохранит свою долю в судоходной компании. «Я продавал ее в любом случае, но не из-за этого», - сказал министр.

В расследовании ICIJ говорится, что перед приходом в администрацию президента США Росс расстался с большей частью своих активов, но сохранил долю в Navigator Holdings. В 2016 г. он с соинвесторами контролировал 31,5% пароходства. «Сибур» расследователи называют в числе крупнейших клиентов пароходства. По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator. Двумя «ключевыми владельцами» «Сибура» ICIJ называет предполагаемого зятя президента России Кирилла Шамалова и находящегося под санкциями друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. «Сибур» и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями.

Ранее Тимченко контролировал 37,5% «Сибура», но затем большую часть доли продал Шамалову. Тот на пике владел 21,4% акций «Сибура». Сейчас у Шамалова 3,9%, у Тимченко – 17% акций «Сибура». Крупнейший же совладелец «Сибура» – Леонид Михельсон с 48,5%.

Министерство торговли США заявило, что его руководитель не принимал решения о сделках Navigator с «Сибуром».

В «Сибуре» подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» в интересах компании. В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», – комментируют представители «Сибура». Они подчеркнули, что компания проводила переговоры исключительно с менеджментом компаний-перевозчиков без участия акционеров. В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».

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