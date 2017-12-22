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В «Роснефти» объяснили причину снижения суммы требований к «Системе»

Ведомости
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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил, почему сумма требований к АФК «Система» в рамках мирового соглашения снижена. По его словам, компания из-за ранее выдвинутых требований оказалась под угрозой банкротства, рассказал он «Интерфаксу».

«Изменение суммы связано с полученными сведениями о состоянии ответчиков», - сказал он. По его словам, согласно полученным сведениям, для выплаты суммы требований в полном объеме - 136 млрд руб. - потребуется банкротство АФК «Система». Это «связано с длительными сроками, потребует от нас затрат», - добавил Леонтьев.

По его словам, мировое соглашение «позволит в короткий срок и без дополнительных затрат достичь такого же результата». Как отметил Леонтьев, достигнутые договоренности также позволят избежать ущерба для экономики, для «Башнефти».

Ранее суд удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе». АФК обязали выплатить истцам 136,3 млрд руб. Апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Башкирии в силе. Мировое соглашение, заключенное компаниями, предусматривает погашение 100 млрд руб. ущерба, полученного при реорганизации «Башнефти» в 2014 г.

В пятницу Песков подтвердил обсуждение спора «Роснефти» и «Системы» на встрече главы государства в Кремле с бизнесменами 21 декабря. Подробностей обсуждения Песков не стал раскрывать. Он напомнил, что Путин ранее говорил, что поддержал бы заключение мирового соглашения между сторонами.

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Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке»

Ведомости
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Президент Владимир Путин считает, что к России нужно относиться как к молодой и устремленной в будущее, а не «как к любимой бабушке». Об этом он заявил в субботу на съезде партии «Единая Россия».

«Россия – это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед!» - цитирует ТАСС Путина.

Чтобы этого добиться, нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры, считает президент.

Он пояснил, что «без здравоохранения и образования не решить другой ключевой задачи – придать экономике инновационный характер, развивать цифровизацию, биотехнологии». «Не могут сделать этого больные, необразованные люди», - заявил Путин.

Президент сегодня выступил на съезде партии «Единая Россия» в Москве на ВДНХ. Он поблагодарил партийцев за работу и заявил, что многое еще предстоит сделать. В свою очередь премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия окажет Путину всю необходимую поддержку на выборах. 

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Меркель и Макрон выступили за возвращение российских наблюдателей в Донбасс

Ведомости
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении высказались за возвращение российских наблюдателей в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Кроме того, Меркель и Макрон вновь призвали стороны конфликта направить усилия на реализацию минских соглашений. По их мнению, альтернативы мирному урегулированию ситуации в Донбассе нет.

«Учитывая, что в последнее время резко увеличилось число нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, канцлер Германии Меркель и президент Макрон призвали обе стороны конфликта выполнять свои обязательства и как можно скорее реализовать соглашения, которые они подписали, чтобы смягчить последствия для населения, больше всего страдающего в этой ситуации», - говорится в документе.

В четверг, 21 декабря, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с выходом российских офицеров из состава СЦКК.

Путин рассказал Меркель, что «украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания» российских военных в Донбассе и мешали им исполнять их обязанности. На предложения России по урегулированию сложившейся «неприемлемой ситуации» реакции не последовало, добавили в Кремле.

18 декабря МИД России заявил о прекращении работы в рамках СЦКК из-за напряженной морально-психологической обстановки и препятствий, создаваемых украинской стороной. 

Политика
Новости

При пожаре в лондонском зоопарке пострадали девять человек

Ведомости
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В лондонском зоопарке произошел крупный пожар, сообщает телерадиокомпания Би-би-си. В тушении участвовали более 70 пожарных. Зоопарк закрыт, на какой срок – пока не уточняется. Причина пожара не установлена.

При пожаре пострадало девять сотрудников зоопарка, один из них доставлен в больницу, остальным медики оказали помощь на месте происшествия.

Погибло одно животное – муравьед по кличке Миша, которому было девять лет. Четыре суриката пропали. Все остальные животные находятся под пристальным наблюдением ветеринаров, отметили в зоопарке.

Политика
Новости

ТАСС сообщило об угрозе обрушения в жилом доме в Омске после взрыва газа

Ведомости
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В десятиэтажном жилом доме в Омске из-за хлопка газового баллона произошло обрушение внутренней перегородки стены, сообщили в МЧС. Спасатели эвакуировали 75 жителей дома.

Как уточнили в администрации Омской области, в доме не был проведен газ. Взорвался газовый баллон на кухне трехкомнатной квартиры на девятом этаже. Пожара не было. Пострадала хозяйка квартиры, она доставлена в больницу с травмами средней тяжести.

Александр Бурков, исполняющий обязанности губернатора региона, провел заседание оперативного штаба на месте происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сохраняется угроза обрушения десятого этажа. В воскресенье в Омск будет направлен комплекс «Струна» для проверки устойчивости здания.

Жильцов дома разместили в гостинице «Иртыш». Всего в пострадавшем доме зарегистрированы 260 человек, добавил собеседник агентства. 

Политика
Новости

Съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты

Ведомости
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Съезд КПРФ в субботу выдвинул директора подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом в президенты, передает ТАСС. Решение было принято в ходе тайного голосования делегатов съезда.

«Если выборы будут честными, то мы, безусловно, победим», - сказал Грудинин, выступая на съезде. Для этого всем кандидатам должны дать возможность выступить перед избирателями и представить свою программу, считает Грудинин, слова которого приводятся на сайте КПРФ.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит предвыборный штаб Грудинина, если съезд выдвинет его в президенты. Зюганов считает, что Грудинин – «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей».

Грудинин родился 20 октября 1960 г. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (инженер-механик) и Российскую академию государственной службы при президенте России (юрист). С 1995 г. возглавляет ЗАО «Совхоз имени Ленина». С 1997 г. по 2011 г. был депутатом Московской областной думы.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году

Политика
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Кадыров не будет восстанавливать доступ к аккаунтам в Instagram и Fаcebook

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил США в блокировке его аккаунтов в Instagram и Fаcebook. Страницы Кадырова стали недоступны в этих социальных сетях в ночь на субботу. При попытке зайти появляется сообщение, что ссылка неверна или страницы удалены.

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что не будет восстанавливать доступ к страницам. «От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Fаcebook более 4 млн», - заявил политик.

Помимо Telegram-канала у Кадырова есть еще аккаунты в Twitter и «В контакте». Кроме того, глава Чечни сообщил, что в республике тестируют новую социальную сеть Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским». Она начнет функционировать после Нового года.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Instagram Кадырова подвергся кибератаке. По его мнению, это было сделано «по указке госдепа США».

Политика
Новости

Путин заявил о необходимости перемен в России

Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что в России необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения. От этого, по его словам, будет зависеть то, каким будет будущее.

«Необратимость достижений и перемен – это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан», - сказал Путин, выступая на съезде «Единой России».

Планы по развитию России могут быть реализованы только в условиях национального согласия, считает президент. Он также заявил о необходимости расширять механизмы прямой демократии. «Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурсы развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили - от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой», - сказал Путин.

Залог необратимости демократических перемен в стране Путин видит в сильном и свободном гражданском обществе. «Такое общество отторгает популизм и пустую болтовню», - отметил Путин.

Что сказал на итоговой пресс-конференции Путин

Политика
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МИД отреагировал на сообщения о возможных поставках оружия из США на Украину

Ведомости
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Поставки летального оружия на Украину подорвут работу по реализации минских договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. «Фактически [данное решение] поддерживает "партию войны" в Киеве, то есть те политические силы, которые делают ставку на силовое решение проблемы Донбасса. Это недопустимо», - цитирует Карасина ТАСС.

Все усилия международного сообщества должны сосредоточиться на том, чтобы «убедить Киев действовать по сугубо политической повестке дня, при обязательном условии честного и прямого диалога с Донецком и Луганском», считает министр. 

Другой замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США «переступили черту», решив поставлять Украине летальное оружие. «Американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными», - говорится в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИДа.

Он считает, что США толкают Украину «на новое кровопролитие». «Киевские реваншисты и так ежедневно обстреливают Донбасс, не желая вести мирные переговоры и мечтая силой расправиться с непокорным населением. И США решили дать им для этого оружие», - заявил Рябков. Он обвинил Вашингтон в разжигании войны.

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия на Украину. Газета The Washington Post пишет, что речь идет о продаже Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на $41,5 млн. По данным телеканала ABC News, Трамп дал добро на поставку 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на $47 млн.

Официального подтверждения информации нет. В Кремле считают, что поставки летального оружия на Украину обострят конфликт в Донбассе. Об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Политика
Новости

Власти Чечни рассказали о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Ведомости
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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram подвергся кибератаке, сообщил РБК министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — сказал Умаров. По его словам, атаку совершили «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках», это было сделано «по указке госдепа США».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — добавил министр.

В субботу аккаунты Кадырова в Instagram и Fаcebook оказались недоступны. На момент публикации при попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка недействительна или аккаунт удален.

В среду, 20 декабря, США внесли Кадырова в «список Магнитского». «Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 г. В его санкционный список США включают тех, кто, по их мнению, причастен к нарушению прав человека в России. 

Политика
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Порошенко внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект об антикоррупционном суде, следует из данных на сайте украинского парламента. Документ был внесен 22 декабря и обозначен президентом как неотложный. Текст законопроекта недоступен.

Принятие закона об антикоррупционном суде является одним из требований сторонников Михаила Саакашвили, которые осенью разбили палаточный лагерь у здания Верховной рады. Помимо него протестующие требуют принять закон об импичменте.

Ранее Саакашвили призвал людей выставить «символические пикеты» у здания Верховной рады для оказания давления на депутатов. Он пояснил, что пикеты нужны, чтобы таким образом стимулировать парламентариев к принятию законов об импичменте президента и об антикоррупционном суде.

Михаил Саакашвили готовит революцию на Украине

Политика
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Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook оказались недоступны

Ведомости
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Страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Fаcebook оказали недоступны.

На момент публикации при попытке открыть аккаунт @kadyrov_95 в Instagram и страницу Кадырова в Fаcebook появлялось сообщение о том, что страница недоступна.

«Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», - говорилось в сообщении.

Глава Чечни пока не прокомментировал информацию.

Политика
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СМИ узнали о решении Трампа одобрить поставки противотанковых ракет Украине

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп намерен утвердить план продажи Украине противотанковых ракет, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в госдепе. Если президент подпишет план, то он будет представлен на утверждение конгрессу США.

Один из собеседников телеканала рассказал, что речь идет о продаже 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на $47 млн. Официального подтверждения информации нет.

В четверг, 21 декабря, газета The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа одобрила поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1 на $41,5 млн.

В Москве считают, что поставки летального оружия на Украину обострят конфликт в Донбассе. «Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Кремле подчеркнули, что официально Вашингтон пока не объявил о решении поставлять на Украину летальное оружие.

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