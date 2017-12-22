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В «Роснефти» объяснили причину снижения суммы требований к «Системе»

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил, почему сумма требований к АФК «Система» в рамках мирового соглашения снижена. По его словам, компания из-за ранее выдвинутых требований оказалась под угрозой банкротства, рассказал он «Интерфаксу».

«Изменение суммы связано с полученными сведениями о состоянии ответчиков», - сказал он. По его словам, согласно полученным сведениям, для выплаты суммы требований в полном объеме - 136 млрд руб. - потребуется банкротство АФК «Система». Это «связано с длительными сроками, потребует от нас затрат», - добавил Леонтьев.

По его словам, мировое соглашение «позволит в короткий срок и без дополнительных затрат достичь такого же результата». Как отметил Леонтьев, достигнутые договоренности также позволят избежать ущерба для экономики, для «Башнефти».

Ранее суд удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе». АФК обязали выплатить истцам 136,3 млрд руб. Апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Башкирии в силе. Мировое соглашение, заключенное компаниями, предусматривает погашение 100 млрд руб. ущерба, полученного при реорганизации «Башнефти» в 2014 г.

В пятницу Песков подтвердил обсуждение спора «Роснефти» и «Системы» на встрече главы государства в Кремле с бизнесменами 21 декабря. Подробностей обсуждения Песков не стал раскрывать. Он напомнил, что Путин ранее говорил, что поддержал бы заключение мирового соглашения между сторонами.