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ФАС: соглашение «Роснефти» и «Системы» снимет напряжение среди инвесторов

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что мировое соглашение АФК «Система» и «Роснефти» позволит улучшить инвестклимат в России. По его словам, договоренность между компаниями является достижением уходящего года, передает ТАСС.

«Президент помог вчера и усадил всех за стол переговоров. Для меня это большая радость, потому что перестанет лихорадить этот рынок», - сказал он. По его словам, судебная тяжба двух крупных российских компаний сильно влияла на позицию предпринимателей «не только по инвестированию, а еще и по настроению». Когда начинаются подобные истории, предприниматели думают, «а завтра я буду на этом месте», сказал он, добавив, что все плохое остается в уходящем году.

Артемьев надеется, что АФК «Система» и «Роснефть» договорились о рассрочке.

22 декабря совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система», об этом говорится в сообщении «Роснефти». Согласно достигнутым договоренностям «Система» должна выплатить 100 млрд руб. ущерба. Ранее суд удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК. Компанию обязали выплатить нефтяным корпорациям 136,3 млрд руб. Апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Башкирии без изменений.