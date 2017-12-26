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Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система»

Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-инвест» 170,6 млрд руб. в пользу башкирской нефтяной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Обеспечительный арест с активов АФК «Система» будет сниматься поэтапно, уточнил судья.

«Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» подали в Арбитражный суд Башкирии заявление об утверждении мирового соглашения в понедельник, 25 декабря. 22 декабря «Роснефть» и «Система» объявили о согласовании условий соглашения. Последняя должна до 30 марта 2018 г. выплатить нефтяной компании 100 млрд руб. От взаимных претензий и исков стороны отказываются.

До этого суд постановил взыскать с «Системы» в пользу «Роснефти» и «Башнефти» 136 млрд руб. по иску об убытках башкирской компании, полученных в период ее владения «Системой». Однако «Роснефть» подала апелляцию, настаивая на полном удовлетворения иска на 170 млрд руб., а также направила второе заявление на 131,6 млрд руб. «Система» пыталась обжаловать решение арбитража, а также подала встречный иск на 330,5 млрд руб.