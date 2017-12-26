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Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности России

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 г. скорректировать Доктрину энергетической безопасности, транспортную и энергетическую стратегию России. Это поручение дано по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного природного газа, состоявшегося 8 декабря, следует из сообщения на сайте Кремля.

Правительство должно определить угрозы энергетической безопасности России, связанные с развитием отрасли сжиженного природного газа (СПГ), и способы их преодоления «в условиях широкого применения механизмов экономического и политического противодействия расширению добычи и экспорта российского природного газа». В среднесрочной перспективе Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту СПГ.

Предписано проработать внедрение отечественного программного обеспечения и автоматики на объектах СПГ, обеспечить импортозамещение технологий и оборудования, необходимых для производства, транспортировки, хранения и использования СПГ.

Доктрина энергобезопасности должна предусматривать «развитие внутреннего рынка СПГ путем увеличения доли СПГ в структуре энергетического баланса субъектов Российской Федерации».

Восьмого декабря 2017 г. танкер, названный в честь погибшего президента Total Кристофа де Маржери, принял на борт первую партию сжиженного газа, произведенного новым заводом «Новатэка». Право «нажать кнопку» председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон предоставил Владимиру Путину. «К 2040 г. мировой спрос на газ, по оценкам экспертов, увеличится более чем на 40%, при этом рост СПГ может составить до 70%. Россия должна занять на этом рынке достойную нишу, которая сейчас достаточно скромна», - сказал тогда президент.