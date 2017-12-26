Дочерняя структура «Газпром нефти» подала иск к Росприроднадзору на 530 млн рублей

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400 ученых попросили Путина отменить утвержденную им реформу РАН

Открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, опубликованное в «Коммерсанте», подписали 400 ученых. Они просят главу государства срочно изменить «статус РАН и статус научных Институтов», и вернуть институты под руководство Академии наук. В противном случае избранный в 2018 г. президент «примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой, не способной встретить вызовы современного мира», - пишут ученые. По их оценкам, сейчас в России «создана громоздкая и неработающая система управления наукой».

Закон «О реформе РАН», лишивший академию имущества и финансирования, Путин подписал 27 сентября 2013 г. По нему, институты академии переподчинялись новой структуре – подконтрольному правительству Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).

Основные проблемы возникают из-за «неадекватного юридического статуса» институтов и Академии. «К научным организациям пытаются приложить заведомо для них неприменимые правила обычных бюджетных учреждений, совершенно не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей. Научные работники должны «планировать» — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет», - пишут ученые. Для решения проблемы требуется лишь политическая воля Путина, уверены они.

Вслед за решением проблемы статуса РАН, государство должно сделать и другие шаги для поддержания науки. Ученые просят о существенном увеличении финансирования академической науки с пересмотром самой структуры финансирования, о воссоздании в системе РАН научной аспирантуры, а также о «полном выводе» академической науки из-под юрисдикции Минобразования и науки.

Директор Института физики высоких давлений академик Вадим Бражкин пояснил изданию, что обращение к Путину связано с «недовольством ходом реформы РАН, которое разделяет подавляющее большинство академического корпуса». Еще одним поводом для письма стало обновление руководства академии осенью 2017 г. Бражкин отмечает, что они специально «дождались, пока пройдет 100 дней, президент и президиум войдут в курс дела»,— добавил он.

В ФАНО комментировать письмо ученых не стали.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что его коллеги по академии «вольны высказывать свое мнение». Он отметил, что для РАН не хочет быть министерством или другим органом исполнительной власти. «Нам нужно остаться самоуправляемой организацией, основанной на выборности, но с правом законодательной инициативы. Подходящей юридической формы в стране просто нет», - уточнил он.