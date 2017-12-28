Во всех петербургских магазинах «Перекресток» убрали камеры хранения
Камеры хранения вещей демонтировали во всех магазинах «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс».
Корреспондент агентства обратил внимание на то, что в супермаркете на Сенной площади нет камер хранения. Администратор магазина рассказал, что решение касается всех магазинов сети в городе. Камеры хранения демонтировали ночью.
В среду, 27 декабря, в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В камере хранения в магазине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «е», ч. 2 ст. 105 УК). Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом. В свою очередь компания Х5 Retail Group, которой принадлежит сеть «Перекресток», пообещала усилить меры безопасности в своих магазинах и оказать помощь пострадавшим.