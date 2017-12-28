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ФАС предварительно одобрила покупку «Трансгарантом» зерноперевозчика «Транс-Грейн»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала предварительное согласие ООО «Фирма "Трансгарант"», входящему в состав группы FESCO, приобрести ООО «Транс-Грейн». ФАС уточнила, что решение действует «только в совокупности с предписанием», но содержание предписания не раскрыла.

Компания «Транс-Грейн» основана в 2016 г., специализируется на железнодорожных перевозках зерновых грузов. В ее парке более 4000 вагонов-зерновозов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 20% в ООО - у Глеба Титова (бывшего генерального директора «дочки» «Трансгаранта» - ООО «Трансгарант-восток», ТГВ), 80% - у Айдемира Усахова.

Группа «Трансгарант», по данным ее сайта, эксплуатирует 14 500 вагонов разного типа, почти половину из которых составляют фитинговые платформы-контейнеровозы. 80% вагонного парка - собственный.