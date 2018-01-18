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Мединский ответил на обвинение в цензуре после переноса премьер фильмов

Кинопрокатчики при изменении даты премьеры фильмов поддаются эмоциям. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, комментируя письмо Ассоциации владельцев кинотеатров, сообщает «Интерфакс».

«У нас кого не тронь, все начинают орать о цензуре», - отметил Мединский. По его словам, он сам ориентируется на цифры. Каждое действие ведомства, в том числе и перенос даты, ведет к росту сборов, настаивает он. В 2011 г. киносборы составили 35 млрд руб., а в 2017 г. они выросли до 54 млрд руб., отметил министр. Мединский добавил, что Министерство культуры будет делать все необходимое в интересах российского, а не голливудского кино.

В качестве примера он напомнил о фильмах «Салют 7» и «Время первых». По его словам, несмотря на «грязь» и «стрелы» в сторону министерства, оба фильма стали бестселлерами.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Мединского в нанесении вреда индустрии. Ведомство перенесло прокат фильмов «Приключения Паддингтона - 2» и «Бегущего в лабиринте: лекарство от смерти» с января на февраль. При этом в случае с фильмом о медведе Паддингтоне о переносе проката стало известно за день до премьеры, когда на фильм уже продавались билеты. По мнению ассоциации, эти действия наносят вред бизнесу прокатчиков, кинотеатров и российским зрителям.

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