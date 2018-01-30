Новости
Бизнес
Новости

ФАС не нашла предпосылок для роста цен на бензин

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для увеличения розничных цен на бензин. Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.

Рост себя исчерпал, отметил Махонин. Период низкой маржинальности АЗС в прошлом году затянулся, как следствие, наблюдалось постоянное увеличение цен на заправках, сказал он. По его словам, рост розничных цен на бензин продолжился бы и дальше, если бы не снизилась оптовая цена. «Теперь, когда цена в опте и мелком опте снижается, АЗС начинают закрывать убытки. ФАС понимает, что для полного покрытия убытков и выхода на нормальную рентабельность сетям АЗС понадобится несколько месяцев», – уточнил Махонин.

Махонин отметил, что сейчас топливный рынок России стабилен: «Мы считаем, что топливный рынок отыграл рост акцизов 2018 г. еще в конце прошлого года. Новых условий к дальнейшему росту розничных цен нет».

В конце прошлого года на АЗС цены на топливо приблизились к историческим максимумам. Главной причиной эксперты называли подорожание топлива на бирже.

Выбор редактора
Политика
Новости

Лавров прокомментировал подготовленный США «кремлевский доклад»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подготовленный минфином США «кремлевский доклад», передает «РИА Новости». По его словам, поручение подготовить данный список было дано еще в августе 2017 г. У американского минфина ушло пять месяцев на то, чтобы ознакомиться со справочником фамилий.

«Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента России. Можно было это сделать гораздо быстрее», – отметил министр.

29 января минфин США опубликовал часть так называемого «кремлевского доклада». Документ представляет собой список, в который включены фамилии чиновников и бизнесменов России (более 200 россиян).

Кто не вошел в «кремлевский доклад»

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Промсвязьбанк подал иск к ООО «Бережковский комплекс» на 6,3 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Санируемый ЦБ Промсвязьбанк подал иск к ООО «Бережковский комплекс». Иск зарегистрирован 30 января, однако Арбитражный суд Москвы пока не принял его к производству. Сумма исковых требований – 6,27 млрд руб. Другие подробности по делу пока не сообщаются.

Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки, прошедшие накануне введения временной администрации. В общей сложности банк подал уже пять исков.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Германия оценила взаимные убытки России и ЕС от экономических санкций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле считает, что взаимные убытки от экономических антироссийских санкций, введенных ЕС, с 2014 г. уже превысили 100 млрд евро. По его мнению, это слишком высокая цена за конфликт.

«По данным исследования Кильского университета, убытки от взаимных санкций, введенных в 2014 г., превышают 100 млрд евро. Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% – на экономику ЕС», – сказал Бюхеле.

Существующий конфликт можно разрешить только путем дипломатии, передает его слова интернет-портал finanzen. Немецкий бизнес, работающий в России, ожидает деэскалации политического конфликта.

Накануне американский минфин обнародовал часть так называемого кремлевского доклада. Документ представляет собой список российских чиновников и предпринимателей, которых власти США считают приближенными к правительству России, президенту Владимиру Путину. В перечне перечислены фамилии более 200 россиян. На данный момент включение в этот список не несет каких-либо ограничений.

Бюхеле считает, что администрация США не планирует в ближайшее время объявлять о новых санкциях в отношении России. По его словам, это положительный сигнал. «Это оставляет надежду, что ЕС и США примирятся в вопросе о санкциях и что решение нынешней ситуации можно найти с помощью дипломатических предложений», – сказал он.

Основанный в 1952 г. Восточный комитет германской экономики объединяет ряд предпринимательских союзов Германии.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Выбор редактора
Экономика
Новости

Часть лицензируемых видов деятельности собрались освободить от плановых проверок

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Думу внесен законопроект, наделяющий кабинет министров правом исключать конкретные виды деятельности из графика плановых проверок со стороны государственных органов, передает «Интерфакс».

Проект закона предлагает внести поправки в статью №19 закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Данная статья регулирует порядок организации лицензионного контроля. Помимо этого предлагается наделить правительство правом устанавливать положение о лицензировании конкретного вида деятельности.

«Положением о лицензировании конкретного вида деятельности может быть установлено, что при осуществлении лицензионного контроля за конкретным видом деятельности плановые проверки не проводятся», - говорится в законопроекте.

Правительство сможет устанавливать сроки проведения плановых проверок.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минфин США подтвердил Bloomberg заимствование «кремлевского списка» у Forbes

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Список предпринимателей, включенных в опубликованную накануне часть «кремлевского списка», минфин США действительно частично составил на основе рейтинга миллиардеров, публикуемого журналом Forbes. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя финансового ведомства США.

По словам собеседника агентства, были использованы сведения из открытых источников, в частности материалы журнала. «Имена и размер состояния олигархов в публичной части доклада были отобраны на основе объективных критериев, извлеченных из открытых источников», - сказал он. Агентство уточняет, что речь идет о конкретном прошлогоднем номере Forbes на русском языке и статье «200 богатейших бизнесменов России - 2017».

После выхода списка наблюдатели быстро заметили, что последовательность из 96 предпринимателей-миллиардеров - копия перечня российских миллиардеров, составленного Forbes, только пересортированная в алфавитном порядке и с порогом отсечения $1 млрд. Первый издатель русского Forbes Леонид Бершидский в колонке Bloomberg назвал подход минфина США «позорным», указав на произвольный выбор цифры $1 млрд, то, что многие из списка не ведут бизнес в России, и то, что состояние отдельных фигурантов было полностью или частично «отнято репрессивным аппаратом Владимира Путина».

«Тот факт, что публичный список олигархов взят из Forbes, естественным образом вызвал ярость законодателей, - цитирует Buzzfeed бывшего представителя минфина США Лиз Розенберг. - Возможно, российская политика администрации президента сохранила бы для некоторых из этих законодателей подобие компетентности, если бы список был меньше, а критериев для попадания в него - больше».

Политика
Новости

В Москве пять человек госпитализировали из-за обрушения лесов в подземном переходе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о пяти госпитализированных из-за обрушения строительных лесов в подземном переходе рядом со станцией метро «Улица 1905 года», передает «Интерфакс».

«Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь», - рассказали в департаменте. По информации пресс-службы ведомства, состояние пострадавших удовлетворительное. У одного из доставленных в больницу состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился провести расследование и найти ответственных за обрушение лесов. По его словам, эксплуатацию перехода осуществляет «Гормост».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Пользователи Skype в России и за рубежом жалуются на сбои в работе сервиса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пользователи Skype в России и за границей жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector. Также пользователи пишут о проблемах с приложением в Twitter и соцсетях.

«Проблемы в работе Skype фиксируются приблизительно с 08.45 по времени восточного побережья США (16.45 мск - ред.)», - уточняется в сообщении Downdetector. В частности, большинство пользователей сервиса не могут войти в приложение, текстовые сообщения не приходят адресату.

В компании знают о проблеме и пытаются оперативно устранить ее. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сбои наблюдаются у пользователей в Московском регионе и Санкт-Петербурге, а также на территории Белоруссии, Украины, ряда европейских стран. На проблемы в работе сервиса жалуются и в США - в Нью-Йорке, Бостоне, Торонто.

10 самых безопасных мессенджеров

Выбор редактора
Политика
Новости

Министр финансов США пообещал новые санкции после «кремлевского доклада»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

За публикацией «кремлевского доклада» последуют новые санкции против России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Bloomberg.

Однако он отметил, что не стоило ожидать санкций сразу после публикации доклада. Его цель - провести тщательный анализ, отметил Мнучин. Некоторые демократы в конгрессе оказались расстроены тем, что за докладом немедленно не последовали новые санкции, отмечает Bloomberg.

Ранее минфин США представил так называемый «кремлевский доклад». Это список чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России – в публичном списке всего более 200 человек. Однако есть и закрытая часть доклада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад «беспрецедентным». Попадание в этот список не несет за собой каких-либо санкций или ограничений.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»