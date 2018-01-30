Бизнес

Новости

ФАС не нашла предпосылок для роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для увеличения розничных цен на бензин. Об этом «Интерфаксу» рассказал начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.

Рост себя исчерпал, отметил Махонин. Период низкой маржинальности АЗС в прошлом году затянулся, как следствие, наблюдалось постоянное увеличение цен на заправках, сказал он. По его словам, рост розничных цен на бензин продолжился бы и дальше, если бы не снизилась оптовая цена. «Теперь, когда цена в опте и мелком опте снижается, АЗС начинают закрывать убытки. ФАС понимает, что для полного покрытия убытков и выхода на нормальную рентабельность сетям АЗС понадобится несколько месяцев», – уточнил Махонин.

Махонин отметил, что сейчас топливный рынок России стабилен: «Мы считаем, что топливный рынок отыграл рост акцизов 2018 г. еще в конце прошлого года. Новых условий к дальнейшему росту розничных цен нет».

В конце прошлого года на АЗС цены на топливо приблизились к историческим максимумам. Главной причиной эксперты называли подорожание топлива на бирже.