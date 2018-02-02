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Гендиректор Sony объявил об отставке

Гендиректор Sony Кадзуо Хираи в пятницу неожиданно заявил об уходе со своего поста на фоне сильных финансовых показателей компании. Кадзуо Хираи не уходит из компании - он станет председателем совета директоров. Гендиректором Sony с 1 апреля будет нынешний главный финансовый директор Кэнъитиро Ёсида.

Акции Sony в пятницу подорожали на 1,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 55% до 6,5 трлн иен.

Кадзуо Хираи руководил Sony с 2012 г., за это время компания существенно восстановила финансовые показатели и позиции на многих рынках. С именами Хираи и Ёсида связано избавление Sony от неприбыльных подразделений ПК и ТВ и успешный запуск игровой консоли PlayStation 4. Компания существенно усилила позиции на рынке датчиков изображения для смартфонов.

Sony в IV квартале увеличила операционную прибыль почти вчетверо благодаря растущему спросу на датчики изображения и видеоигры, а также повысила годовой прогноз прибыли. Операционная прибыль в октябре - декабре 2017 г. подскочила до 350,8 млрд иен ($3,2 млрд иен) с 92,4 млрд иен за тот же период годом ранее. Значение показателя было рекордным для этого периода за всю историю компанию и существенно превысило консенсус-прогноз, составлявший около 240 млрд иен.Чистая прибыль выросла с 19,6 млрд до 296 млрд иен.

В текущем финансовом году, завершающемся 31 марта, Sony ожидает рекордную прибыль - 720 млрд иен против ранее ожидавшихся 630 млрд иен.