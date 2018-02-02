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ФАС обязала производителей отчитаться о планах экспорта топлива

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 30 января направила в свои территориальные органы письмо с просьбой усилить контроль за текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов. Таким образом служба предприняла меры, необходимые для недопущения нарушений антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Крупным нефтяным компаниям также был направлен запрос о предоставлении в ФАС планов по продажам на экспорт моторных топлив. ФАС обязала компании отчитаться до 9 февраля.

5 февраля в ФАС запланировано совещание с крупными производителями топлива для обсуждения сложившейся на рынке ситуации. «Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют», - заявил замруководителя службы Анатолий Голомолзин.

30 января начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин заявил, что служба не видит предпосылок для увеличения розничных цен на бензин. «Мы считаем, что топливный рынок отыграл рост акцизов 2018 г. еще в конце прошлого года. Новых условий к дальнейшему росту розничных цен нет», - пояснил он.

В конце 2017 г. цены на топливо на АЗС в России приблизились к историческим максимумам. По мнению экспертов, цены выросли из-за подорожания топлива на бирже.