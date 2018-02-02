Верховный суд разрешил Роспотребнадзору останавливать продажу продуктов без проверки
Верховный суд России разрешил Роспотребнадзору немедленно приостанавливать без выездной проверки продажу пищевых продуктов в случае угрозы здоровью покупателей, передает «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила постановления апелляционной и кассационной инстанций, признавших незаконными действия управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, запретившего реализацию нескольких видов молока производства «Арта». Суды пришли к выводу, что выездная проверка должна производиться до выдачи предписания о приостановлении реализации или производства.
Спорное решение красноярское подразделение Роспотребнадзора приняло 20 мая 2016 г. после обращения коллег из Иркутской области, Приморского края, Бурятии, Хакасии, Амурской области и Службы по ветеринарному надзору Красноярского края. Речь шла о молоке, которое продавалось под брендами «Млада» и «Полдень».