В новый совет директоров «Газпрома» выдвинули только действующих директоров
«Газпром» утвердил список кандидатур для выборов в совет директоров – 11 человек на 11 мест. Все претенденты входят в действующий состав совета директоров компании. Это следует из сообщения «Газпрома».
Сейчас в совет директоров «Газпрома» входят предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, независимые директора Тимур Кулибаев, Виктор Мартынов и Владимир Мау, а также министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Голосование пройдет на собрании акционеров 29 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет в Москве, передавал «Интерфакс». Зубков уточнял, что это может стать последним собранием компании в Москве. В Санкт-Петербурге пока не закончили строительство «Лахта-центра» (новая штаб-квартира «Газпрома». - «Ведомости»), уточнял он. Собрание акционеров компании традиционно проходит в последнюю пятницу июня.