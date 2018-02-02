В новый совет директоров «Газпрома» выдвинули только действующих директоров

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Собчак сравнила свою известность с популярностью Путина

Телеведущая Ксения Собчак в интервью агентству Associated Press заявила, что ее известность не уступает популярности действующего президента России Владимира Путина.

«Моя популярность огромна», - заявила она в интервью. «Я - единственный человек <...> который, как Путин, известен всем россиянам. В стране больше нет никого, кто был бы столь же известен, как я», - сказала Собчак. «Я такой человек, которого либо любят, либо ненавидят, но никто не остается равнодушным», - добавила она.

«Я уверена, что вы не найдете ни одного человека в России, который не знает, кто такая Ксения Собчак, разве что трехмесячные дети», - сказала она, отметив, что надеется повторить «эффект Трампа».

По ее словам, России следует развиваться не революционным, а эволюционным путем. «Единственный бескровный путь добиться изменений в России - это эволюция», - отметила Собчак.

Собчак также заявила, что оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил до участия в президентских выборах, пошел по неверному пути, выбрал стратегию, которая не будет успешной. Его либо посадят в тюрьму, либо он подвергнется маргинализации, считает Собчак.

«То, что я делаю, хорошо для российской оппозиции», - сказала Собчак. «Я свободно говорю о вещах, которые никогда не обсуждались громко с российским обществом в течение многих лет. И я думаю, что это на самом деле самое позитивное, что можно сделать на этих выборах», - отметила она.

Собчак считает, что в «кремлевский доклад» необходимо было добавить виолончелиста Сергея Ролдугина, который в 2016 г. упоминался в так называемом «панамском досье». В материалах, попавших к журналистам-расследователям, утверждалось, что Ролдугин мог быть бенефициаром офшорных компаний, владевших долей в крупнейшем продавце телерекламы «Видео интернешнл» и пакетами «Камаза» и «АвтоВАЗа».