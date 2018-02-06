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Bloomberg оценило потери богатейших людей мира в $114 млрд за один день

Из-за падения американских рынков 5 февраля совокупное состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на $114 млрд, выяснило Bloomberg.

Сильнее всего пострадало состояние основателя и руководителя инвесткомпании Berkshire Hathaway 87-летнего Уоррена Баффетта – по оценке Bloomberg, он занимает третье место среди богатейших людей мира. По данным Bloomberg Billionaires Index, он потерял $5,1 млрд. Berkshire Hathaway является крупным акционером Wells Fargo & Co., капитализация которой снизилась на 9,2%.

Баффетт стал одним из 18 миллиардеров в рейтинге Bloomberg, потерявших за день более $1 млрд. За ним следует основатель Facebook Inc Марк Цукерберг, чье состояние уменьшилось на $3,6 млрд.

Богатейший человек мира – основатель Amazon Джефф Безос стал третьим по размеру понесенных за день потерь. Его состояние уменьшилось на $3,3 млрд до $116,4 млрд.

За ним следуют Ларри Пейдж и Сергей Брин – основатели поисковика Google. Их состояние снизилось на $2,3 млрд.

Понедельник, 5 февраля, стал худшим днем для американского фондового рынка за последние семь лет. В течение торгового дня индекс Dow Jones потерял 4,60%, снизившись до 24 346 пунктов, S&P – 4,10% до 2649 пунктов. Аналитики отмечают эмоциональный разворот инвесторов и усиливающиеся волнения по поводу роста инфляции и процентных ставок.