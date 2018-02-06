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ВТБ вложит 30 млрд рублей в создание 40 логистических центров «Почты России»

ВТБ изучает возможность инвестирования около 30 млрд руб. в создание 40 логистических распределительных центров «Почты России». Об этом на встрече с главой государства Владимиром Путиным рассказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

По его словам, взаимодействие банка с «Почтой России» не ограничивается только Почта банком. Речь идет о создании современной «общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли», добавил он, отметив, что интернет-торговля развивается очень активно.

ВТБ также ведет переговоры с возможными зарубежными участниками, в том числе из Китая. Проект будет реализован в ближайшие два-три года.

Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассказывал о планах уменьшить срок доставки до 36 часов в ближайшие пять лет, однако для этого потребуется полностью обновить инфраструктуру почтового оператора. На эти цели, по его словам, необходимо не менее 50 млрд руб.