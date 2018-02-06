«Аптечная сеть 36,6» назначила новых руководителей розничного и оптового подразделений
Гендиректором розничного подразделения ПАО «Аптечная сеть 36,6» назначена Полина Киселева, оптовое подразделение компании возглавит Олег Ковалев. Об этом говорится в сообщении ПАО.
В свою очередь Сергей Бичерахов, возглавлявший оба направления с августа 2017 г., продолжит работать в компании в должности заместителя гендиректора сети. «Мы усиливаем команду, руководящую операционными подразделениями, с целью укрепления лидирующих позиций компании на рынке и развития новых направлений бизнеса», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Аптечной сети 36,6» Ивана Саганелидзе.
Киселева ранее работала в X5 Retail Group, Mareven Food Central и «Видео интернешнл». С 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в сети «Пятерочка». Ковалев с 2002 по 2013 г. возглавлял ГК «Биотек».