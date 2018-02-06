«Аптечная сеть 36,6» назначила новых руководителей розничного и оптового подразделений

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Совфед прокомментировал реакцию НАТО на размещение «Искандеров» под Калининградом

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что размещение под Калининградом ракетных комплексов «Искандер» - это «суверенные дела России». По его словам, Москва не обязана отчитываться перед НАТО или европейскими странами о размещении комплексов.

«В любом случае отчитываться об этих действиях перед западными странами мы не обязаны. Это личные <...> дела России», - передает слова Бондарева «Интерфакс». Бондарев также сказал, что обсуждать планы по наращиванию или отсутствие необходимости в «наращивании группировки на территории анклава» следует с Минобороны.

Ранее источник «Интерфакса» в аппарате НАТО заявил, что размещение «Искандеров» в Калининградской области - это не новая для НАТО информация, однако подобные шаги российской стороны не снижают напряженности. «НАТО насторожена, мы знаем это оружие, но также знаем, что русские давно перемещают свои вооружения в Калининград и из него», - отметил источник.

В понедельник министр обороны Литвы Раймундас Кароблис прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом. По его словам, Россия оставит ракетные комплексы в Калининградской области на постоянной основе.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в свою очередь, сказал, что размещение «Искандеров» является ответом на размещение военных объектов НАТО на сопредельных с Россией территориях.

31 января в российском Минобороны подтвердили информацию о том, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М».