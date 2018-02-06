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Чемезов назвал срок продажи 26% «Калашникова»

Сделка по продаже пакета 26% акций концерна «Калашников» может быть завершена до конца квартала 2018 г., сообщил сегодня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Все решения есть, я надеюсь, что до конца I квартала мы решение окончательное примем. По крайней мере, сделка будет подписана, а расчеты - это уже вопрос договоренностей», - сказал Чемезов.

«Ростех» планирует в начале следующего года продать 26%-ную долю (26% минус одна акция) в концерне «Калашников». Покупателями выступят гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко и «Транскомплектхолдинг», контролирующие 49% акций концерна. Отвечая на вопрос о дальнейшей структуре капитала «Калашникова», Чемезов отметил, что «владельцем будет [гендиректор "Калашникова" Андрей] Криворучко».

Долю в концерне продают совладельцы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Пакет оценивался в 2-3 млрд руб.

Сейчас госкорпорации «Ростех» принадлежит 51% акций военного концерна «Калашников», 49% – выкуплены «Транскомплектхолдингом». «Калашников» – крупнейший в России производитель стрелкового оружия, в 2016 г., по собственным данным, занимал 95% всего рынка и 66% – в сегменте гражданского длинноствольного оружия. Концерн владеет 51% одного из крупнейших производителей беспилотников в России – компанией «Зала аэро».