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РФПИ инвестирует в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с «Яндексом» об инвестициях в совместное предприятие (СП) «Яндекс.Такси» и Uber. Об этом сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Достигли всех договоренностей с "Яндексом" на эту тему, поэтому мы будем инвесторами в СП», — сказал Дмитриев журналистам (цитата «Интерфакса»).

Он не уточнил размер инвестиции. Ранее Дмитриев говорил, что РФПИ с партнерами планируют вложить в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber «десятки миллионов долларов». В числе партнеров он называл Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ).

Основными инвесторами РКИФа являются крупнейшие государственные и частные корпорации Китая, в том числе Китайская национальная ядерная корпорация и компании свободной экономической зоны Шэньчжэнь. Целью создания фонда являются инвестиции в проекты на территории России и за ее пределами, говорится на сайте РКИФа. Ранее фонд инвестировал в компанию Didi (крупнейший в Китае онлайн-сервис заказа такси).

В июле 2017 г. «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. Сделка была закрыта 7 февраля 2018 г.

«Яндекс.Такси» и Uber инвестировали в новую компанию $100 млн и $225 млн соответственно. Совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. По условиям сделки, около 59,3% СП принадлежат «Яндексу», 36,9% — Uber, еще 3,8% — сотрудникам. Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».